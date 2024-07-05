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Конкурс красоты среди коров «Краса АгроВолги» завершился в Татарстане

13:10, 05 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Конкурс красоты среди коров «Краса АгроВолги» завершился в Татарстане
13:10, 05 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
36
0
#Татарстан\n#сельское хозяйство\n#конкурс красоты\n#животные\n#коровы
Фото: pxhere.com
36
0

Победительницей признали животное из Кукморского района республики.

Казань. Татарстан. «Краса АгроВолги»: конкурс красоты среди коров с таким названием провели в Татарстане. Как передает Общественная служба новостей, 80 своих любимиц представили на нем 40 племенных хозяйств республики.

К финалу претенденток осталось 16. В итоге победительницей признали телку из сельхозкооператива «Урал» Кукморского района. В число лидеров вошли также коровы из АО «Красный Восток Агро» Зеленодольского района и кооператива «Тан» Атнинского района.

В этом году к конкурсу допустили нетелей молочного направления. Для них действовали номинации «Выраженность молочного типа», «Гармоничная походка» и «Самое объемное животное».

Мероприятие посетил глава Татарстана Рустам Минниханов. Он отметил не только высокие надои, но и грациозность рогатых участниц.

13:10, 05 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
36
0
#Татарстан\n#сельское хозяйство\n#конкурс красоты\n#животные\n#коровы