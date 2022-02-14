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МИД Греции отреагировал на убийство своих соотечественников на Украине

17:47, 14 февраля, 2022
Евгений Кандаков
МИД Греции отреагировал на убийство своих соотечественников на Украине
17:47, 14 февраля, 2022
Евгений Кандаков
152
0
#Греция\n#убийство\n#гибель людей\n#конфликт\n#военные\n#стрельба\n#МИД\n#скандал\n#Донбасс\n#Украина
Фото: pixabay.com
152
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Сообщается, что военные повздорили с греками в селе Гранитное Донецкой области.

Афины. Греция. Украинские военные застрелили двоих этнических греков во время ссоры в кафе в селе Гранитное Донецкой области Украины. Еще два человека во время конфликта были ранены, пишет «Российская газета» со ссылкой на министерство иностранных дел Греции.

В МИД Греции заявили, что конфликт спровоцировали по незначительному поводу представители ВСУ. Министр иностранных дел Никос Дендиас в связи с трагическим инцидентом позвонил своему украинскому коллеге Дмитрию Кулебе и потребовал защищать греков, живущих в Донбассе и других регионах страны.

В сообщении на официальном сайте греческого дипведомства говорится о глубокой скорби в связи с гибелью двух соотечественников и тяжелым ранением еще двоих человек.

Ранее власти Греции призвали своих граждан покинуть Украину в связи с высокой вероятностью войны в этой стране.

17:47, 14 февраля, 2022
Евгений Кандаков
152
0
#Греция\n#убийство\n#гибель людей\n#конфликт\n#военные\n#стрельба\n#МИД\n#скандал\n#Донбасс\n#Украина