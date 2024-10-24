Киев. Украина. Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреша внесли в украинскую базу данных «Миротворец». Туда записывают сторонников политики РФ на Украине, сообщает «Российская газета».

Антониу Гутерреш прибыл в Казань 23 октября. Он принимает участие в саммите БРИКС.

Приезд генсека ООН раскритиковали в МИД Украины. Также ему припомнили отказ посетить конференцию в Швейцарии, организованную Киевом для продвижения своего плана заключения перемирия. Поступок Гутерреша украинская сторона назвала «подрывающим репутацию ООН».

На произошедшее отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В своем Telegram-канале она напомнила, что сайт «Миротворец» является «списком на уничтожение». В нем фигурировали многие жертвы нападений агентов ГУР МО Украины.

Захарова заявила, что США и Великобритания, которые на своих серверах обеспечивают работу данного проекта, создали очередную террористическую ячейку, которая начала угрожать своим спонсорам. Она напомнила, что Гутерреш является уроженцем Португалии – страны, входящей в НАТО.

Напомним, в начале октября Израиль объявил Антониу Гутерреша персоной нон грата и запретил ему въезд в страну за отсутствие осуждения ответных ударов Ирана по военным объектам еврейского государства.