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За приезд в Казань генсека ООН Гутерреша внесли на украинский сайт «Миротворец»

10:59, 24 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
За приезд в Казань генсека ООН Гутерреша внесли на украинский сайт «Миротворец»
10:59, 24 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#Украина\n#Россия\n#Казань\n#БРИКС\n#терроризм\n#интернет\n#МИД РФ\n#ООН
Источник фото: wikipedia.org
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Комментарий дала официальный представитель МИД РФ Захарова.

Киев. Украина. Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреша внесли в украинскую базу данных «Миротворец». Туда записывают сторонников политики РФ на Украине, сообщает «Российская газета».

Антониу Гутерреш прибыл в Казань 23 октября. Он принимает участие в саммите БРИКС.

Приезд генсека ООН раскритиковали в МИД Украины. Также ему припомнили отказ посетить конференцию в Швейцарии, организованную Киевом для продвижения своего плана заключения перемирия. Поступок Гутерреша украинская сторона назвала «подрывающим репутацию ООН».

На произошедшее отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В своем Telegram-канале она напомнила, что сайт «Миротворец» является «списком на уничтожение». В нем фигурировали многие жертвы нападений агентов ГУР МО Украины. 

Захарова заявила, что США и Великобритания, которые на своих серверах обеспечивают работу данного проекта, создали очередную террористическую ячейку, которая начала угрожать своим спонсорам. Она напомнила, что Гутерреш является уроженцем Португалии – страны, входящей в НАТО.

Напомним, в начале октября Израиль объявил Антониу Гутерреша персоной нон грата и запретил ему въезд в страну за отсутствие осуждения ответных ударов Ирана по военным объектам еврейского государства.

10:59, 24 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
95
0
#Украина\n#Россия\n#Казань\n#БРИКС\n#терроризм\n#интернет\n#МИД РФ\n#ООН