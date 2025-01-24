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В попытке государственной измены обвиняют жителя Удмуртии

16:40, 24 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
В попытке государственной измены обвиняют жителя Удмуртии
16:40, 24 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
154
0
#Удмуртия\n#Украина\n#госизмена\n#суды
Источник фото: unsplash.com (Tingey Injury Law Firm)
154
0

Мужчина продал всё имущество и пытался уехать в Украину с дальнейшим вступлением в ряды ВСУ.

Ижевск. Удмуртия. Жителя Удмуртии ждет суд за покушение на госизмену. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры республики.

В мае 2024 года 52-летний обвиняемый связался с представителями спецслужб Украины. С ними он договорился о прибытии на территорию соседнего государства с дальнейшим вступлением в ряды ВСУ.

Для реализации своего плана мужчина продал всё имущество, арендовал авто с водителем, на котором хотел доехать до Москвы, оттуда — до Минска, где планировал обратиться в посольство Украины.

Действия обвиняемого пресечены правоохранительными органами. Уголовное дело направлено в Верховный суд Удмуртии.

16:40, 24 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
154
0
#Удмуртия\n#Украина\n#госизмена\n#суды