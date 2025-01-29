Ижевск. Удмуртия. Вопрос исторической принадлежности земель, входящих в состав Украины, можно обсудить с учёными-историками из других стран. Об этом 28 января заявил директор Службы внешней разведки России, глава Российского исторического общества Сергей Нарышкин, передают «Известия» со ссылкой на ТАСС.

«Я как раз с коллегами-историками в Российском историческом обществе предложил обсудить вот эту тему, но с исторической точки зрения. И мы обязательно это сделаем и попробуем пригласить историков из других стран, из Польши, из Венгрии, из Словакии», — ответил Сергей Нарышкин на вопрос, возможен ли теоретически в будущем раздел территории Украины разными государствами.

Своим мнением по этому вопросу поделился с «Сусаниным» доктор исторических наук, профессор УдГУ, руководитель Ижевского отделения Российского военно-исторического общества Вадим Долгов:

«Изменения границ государств начали происходить сразу же, как появились государства. С глубокой древности и до сего дня. На нашей памяти произошло множественное изменение границ в Европе. Поэтому возможное изменение границ Украины не должно удивлять.

Вопрос «Можно ли менять эти границы?» в рамках исторической ретроспективы смысла не имеет. С юридической точки зрения — нельзя. Но история не спрашивает разрешения у юриспруденции. Если государство слабеет и не может контролировать суверенную территорию, не имеет для этого силы — оно распадается.

Думаете, по законам Австро-Венгрии она могла разделиться на целую кучу национальных республик и королевств? Нет. Но последнего австрийского Габсбурга почему-то об этом никто не спросил. Как и последнего Романова.

Будет ли разделена Украина между Россией, Польшей и Венгрией? Сейчас ответить однозначно невозможно. Территории, освобождённые Россией, Киев вряд ли сможет вернуть.

Население западных областей Украины с удовольствием оказалось бы, никуда не переезжая из дома, гражданами комфортных европейских (по-настоящему европейских, в отличие от Украины) государств. Но вот Польша и Венгрия от такой перспективы, я думаю, откажутся. «Переварить» весьма специфическое украинское население им будет трудно».