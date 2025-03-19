19 марта прошёл обмен в формате 175 на 175.
Ижевск. Удмуртия. Двоих жителей Удмуртии вернули на родину в ходе обмена пленными. Об этом сообщает аппарат Уполномоченного по правам человека в республике Виктора Кушко.
Отмечается, что один из них провёл в плену год, а второй — год и три месяца.
Напомним, 19 марта между Украиной и Россией состоялся обмен пленным в формате 175 на 175. Помимо этого, российская сторона передала Украине 23 тяжело раненых военнопленных.
Мы в соцсетях: #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники