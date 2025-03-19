Ижевск. Удмуртия. Двоих жителей Удмуртии вернули на родину в ходе обмена пленными. Об этом сообщает аппарат Уполномоченного по правам человека в республике Виктора Кушко.

Отмечается, что один из них провёл в плену год, а второй — год и три месяца.

Напомним, 19 марта между Украиной и Россией состоялся обмен пленным в формате 175 на 175. Помимо этого, российская сторона передала Украине 23 тяжело раненых военнопленных.