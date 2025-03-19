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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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После обмена пленными между Украиной и Россией двое жителей Удмуртии вернулись на родину

21:38, 19 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
После обмена пленными между Украиной и Россией двое жителей Удмуртии вернулись на родину
21:38, 19 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
46
0
#Россия\n#Украина\n#Удмуртия\n#СВО
Источник фото: аппарат Уполномоченного по правам человека в Удмуртии
46
0

19 марта прошёл обмен в формате 175 на 175.

Ижевск. Удмуртия. Двоих жителей Удмуртии вернули на родину в ходе обмена пленными. Об этом сообщает аппарат Уполномоченного по правам человека в республике Виктора Кушко.

Отмечается, что один из них провёл в плену год, а второй — год и три месяца.

Напомним, 19 марта между Украиной и Россией состоялся обмен пленным в формате 175 на 175. Помимо этого, российская сторона передала Украине 23 тяжело раненых военнопленных. 

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21:38, 19 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
46
0
#Россия\n#Украина\n#Удмуртия\n#СВО