Двухэтажный автобус с детьми перевернулся на северо-западе Чехии

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением.

Чехия. На северо-западе Чехии перевернулся двухэтажный автобус, в котором находилось 70 детей. Об этом сообщает Газета со ссылкой на ТАСС.

Представитель местной полиции Даниэл Витек отметил, что в результате аварии пострадали несколько человек, три ребенка получили ранения средней степени тяжести. Обошлось без жертв.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, из-за чего транспортное средство выехало за пределы дороги и перевернулось.