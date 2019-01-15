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Автобус с российскими волейболистами попал в массовую аварию в Турции

17:40, 15 января, 2019
Дарья Снидкова
17:40, 15 января, 2019
Дарья Снидкова
61
0
#ДТП\n#Турция\n#авария\n#волейбол
Фото: TC_OZEL_BURO (Твиттер)
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Спортсмены не пострадали.

Анкара. Турция. Волейбольная команда казанского «Зенита» попала в массовую аварию в Анкаре. Об этом пишет ФАН со ссылкой на РИА Новости.

Во вторник, 15 января, автобус со спортсменами ехал по среднему ряду в сопровождении полиции, когда девушка за рулем легкого автомобиля врезалась в транспорт волейболистов и полицейскую машину. От удара та перевернулась.

«Девушку увезли на скорой помощи в больницу, она дико кричала», - рассказал доигровщик российской команды Алексей Спиридонов.

Отмечается, что россияне в ДТП не пострадали.

Команда приехала в Турцию для участия в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. 16 января «Зенит» сыграет с местным «Халкбанком»

 

17:40, 15 января, 2019
Дарья Снидкова
61
0
#ДТП\n#Турция\n#авария\n#волейбол

 

 

 


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