Из-за кораблекрушения в Турции перекрыли пролив Дарданеллы

Стамбул. Турция. Проход судов через пролив Дарданеллы, соединяющий Мраморное и Эгейское моря в Турции, остановлен из-за кораблекрушения. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на телеканал A Haber.

На шедшем из Стамбула в Грецию танкере SAPPHO отказало оборудование. Длина судна, управление которым потеряно, составляет 183 метра. На помощь ему направлены буксиры «Куртарма-13» и «Куртарма-15» главного управления береговой безопасности министерства транспорта и инфраструктуры Турции. Движение через пролив перекрыто в направлении с юга на север.

Напомним, в августе Дарданеллы пришлось временно перекрыть из-за лесных пожаров. Через пролив осуществляется торговля между странами Черноморского региона и Средиземноморья.