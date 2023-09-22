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Из-за кораблекрушения в Турции перекрыли пролив Дарданеллы

11:28, 22 сентября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Из-за кораблекрушения в Турции перекрыли пролив Дарданеллы
11:28, 22 сентября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
66
0
#Турция\n#море\n#авария\n#кораблекрушение
Фото: pxhere.com
66
0

На помощь судну направлены два буксира.

Стамбул. Турция. Проход судов через пролив Дарданеллы, соединяющий Мраморное и Эгейское моря в Турции, остановлен из-за кораблекрушения. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на телеканал A Haber.

На шедшем из Стамбула в Грецию танкере SAPPHO отказало оборудование. Длина судна, управление которым потеряно, составляет 183 метра. На помощь ему направлены буксиры «Куртарма-13» и «Куртарма-15» главного управления береговой безопасности министерства транспорта и инфраструктуры Турции. Движение через пролив перекрыто в направлении с юга на север.

Напомним, в августе Дарданеллы пришлось временно перекрыть из-за лесных пожаров. Через пролив осуществляется торговля между странами Черноморского региона и Средиземноморья.

11:28, 22 сентября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
66
0
#Турция\n#море\n#авария\n#кораблекрушение