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В Турции выяснили обстоятельства убийства россиянки и ее дочери

10:04, 29 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
В Турции выяснили обстоятельства убийства россиянки и ее дочери
10:04, 29 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
307
0
#Турция\n#Россия\n#женщины\n#убийство\n#полиция\n#расследование
Фото: pxhere.com
307
0

Тела женщин нашли ранее в пригороде Бодрума.

Бодрум. Турция. Полиция установила, как и где были убиты 42-летняя россиянка Ирина Двизова и ее 15-летняя дочь Даяна. Тела женщины и девочки нашли на склоне горы в окрестностях турецкого Бодрума, пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По версии следствия, мать и дочь были застрелены на арендуемой вилле. Убийца завернул тела в простыни и вывез за город на автомобиле. Он выбросил их у дороги к бухте Тавшанбурну в трех метрах друг от друга. 

Полиция не исключает причастность к убийству гражданина Финляндии, бывшего мужа Двизовой. Ведется розыск подозреваемого.

Двизовы пропали в Турции несколько дней тому назад. Мать работала риелтором.

10:04, 29 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
307
0
#Турция\n#Россия\n#женщины\n#убийство\n#полиция\n#расследование