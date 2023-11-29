В Турции выяснили обстоятельства убийства россиянки и ее дочери

Бодрум. Турция. Полиция установила, как и где были убиты 42-летняя россиянка Ирина Двизова и ее 15-летняя дочь Даяна. Тела женщины и девочки нашли на склоне горы в окрестностях турецкого Бодрума, пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По версии следствия, мать и дочь были застрелены на арендуемой вилле. Убийца завернул тела в простыни и вывез за город на автомобиле. Он выбросил их у дороги к бухте Тавшанбурну в трех метрах друг от друга.

Полиция не исключает причастность к убийству гражданина Финляндии, бывшего мужа Двизовой. Ведется розыск подозреваемого.

Двизовы пропали в Турции несколько дней тому назад. Мать работала риелтором.