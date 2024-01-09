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40 000 евро остались должны турецкой клинике родители умершего малыша из Ижевска

15:55, 09 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
40 000 евро остались должны турецкой клинике родители умершего малыша из Ижевска
15:55, 09 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
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#дети\n#онкология\n#Турция
Фото: unsplash.com ( Marcelo Leal)
301
0

Всего за время сбора средств неравнодушные граждане направили более 18 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Четырёхлетний Арсений из Ижевска скончался от онкологии в турецкой клинике. Как сообщила в соцсетях его мама, трагическое событие произошло 8 января.

Напомним, мальчик родился в 2019 году «полноценным здоровым ребёнком». Но в 2022 году ему был поставлен диагноз: нефробластома (рак почки). Деньги на лечение мальчика собирали всем миром. В Ижевске для этих целей даже проводился благотворительный концерт.

За прошедшее время, к сожалению, в России все методы лечения по протоколу были исчерпаны. Несмотря на заключения российских онкологов, родители мальчика решили обратиться в зарубежную клинику. В ноябре 2023 года Арсений прибыл в Турцию.

Не все российские благотворительные фонды имеют протоколы выделения средств на лечение за рубежом, поэтому родители продолжали собирать деньги. Всего за время всенародной помощи Арсению было собрано более 18 млн рублей.

Каждый день нахождения в реанимации увеличивал счёт в зарубежной клинике на 3 000 евро. В результате после кончины ребёнка родители не смогли закрыть сбор, ведь они остались должны медучреждению Турции ещё 40 тысяч евро.

15:55, 09 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
301
0
#дети\n#онкология\n#Турция