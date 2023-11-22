На российский рынок собираются прийти 23 новых зарубежных бренда

Москва. 23 новых зарубежных бренда появятся в скором времени на российском рынке. В основном речь идет о производителях одежды и обуви, передает RT со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказала региональный директор по торговой недвижимости консалтинговой компании NF Group Евгения Хакбердиева, начать открывать свои магазины в России планируют иранские и китайские бренды, а также ритейлеры из Казахстана, Белоруссии, Южной Кореи, ОАЭ и Турции.

По ее словам, в 2023 году активность проявляли в основном компании из Турции (58%), Белоруссии (16%) и Эстонии (8%). 63% из них также специализировались на одежде и обуви. При этом многие турецкие бренды, пришедшие в Россию в текущем году, не смогли закрепиться и сворачивают проекты, отметила Хакбердиева.