В Стамбуле ощутили отголоски землетрясения в Мраморном море

Стамбул. Турция. В Мраморном море у берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на телеканал TRT.

Сообщается, что как минимум три толчка ощутили в первой половине дня 4 декабря жители Стамбула и Бурсы (город на северо-западе Турции). Очаг землетрясения находился на глубине примерно 8,98 км от поверхности моря возле провинции Бурса. Есть информация, что сейсмособытий было два: второе имело место тремя минутами позже основного, его магнитуда составила 4,5.

Напомним, в августе 2023 года турецкий сейсмолог Джеляль Шенгер предупредил об угрозе землетрясения в районе Стамбула и даже покинул город, чтобы привлечь внимание к опасности. В связи с этим власти турецкого мегаполиса начали подготовку к отражению удара стихии.

Ранее, в начале февраля 2023 года, на юге Турции была зафиксирована серия землетрясений, жертвами которых стали около 51 тыс. человек. От стихийного бедствия пострадали также северные провинции Сирии, где погибло более 5,8 тыс. жителей.