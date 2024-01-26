Эрдоган поддержал членство Швеции в НАТО

Анкара. Турция. Вступление Швеции в Североатлантический альянс полностью одобрили власти Турции. Документ о ратификации подписал 25 января президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Коммерсантъ.

Напомним, Стокгольм изъявил желание войти в НАТО в 2022 году. Заявку поддержали все государства блока, за исключением Турции и Венгрии. Первая потребовала выдачи нашедших убежище в Скандинавии курдских активистов. Также возмущение официальной Анкары вызвали неоднократно проходившие в Швеции акции с сожжением Корана. Однако 23 января 2024 года турецкий парламент все же ратифицировал прием северной страны в НАТО.

Вероятно, в ближайшее время примеру Турции последует и Венгрия. 24 января премьер-министр страны Виктор Орбан призвал парламент страны одобрить заявку Стокгольма на вступление в блок.