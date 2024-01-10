Родители умершего малыша из Ижевска сумели погасить долг перед турецкой клиникой

Ижевск. Удмуртия. Родители скончавшегося от онкологии в Турции четырёхлетнего Арсения из Ижевска погасили долг перед турецкой клиникой. Об этом сообщила в соцсетях мама ребёнка.

Напомним, после продолжительного лечения мальчик скончался 8 января. При этом родители были должны погасить долг перед зарубежной клиникой в 40 тысяч евро. Утром 10 января сбор закрыли.

«Мы собрали нужную сумму для погашения долга перед клиникой. Чуть позже скинем полный и подробный отчёт по финансам. Мы просим продолжать молиться за нас, за наше скорое возвращение домой. Спасибо, что вы с нами», — написала мама Арсения.