Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Тёплое место Лонгрид Школа будущего сегодня Лонгрид Из Ижевска в Новую Москву Лонгрид

Родители умершего малыша из Ижевска сумели погасить долг перед турецкой клиникой

11:20, 10 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Родители умершего малыша из Ижевска сумели погасить долг перед турецкой клиникой
11:20, 10 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
512
0
#дети\n#онкология\n#Турция\n#долги
Фото: unsplash.com (Robert Anasch)
512
0

Почти за сутки им удалось собрать 40 000 евро.

Ижевск. Удмуртия. Родители скончавшегося от онкологии в Турции четырёхлетнего Арсения из Ижевска погасили долг перед турецкой клиникой. Об этом сообщила в соцсетях мама ребёнка.

Напомним, после продолжительного лечения мальчик скончался 8 января. При этом родители были должны погасить долг перед зарубежной клиникой в 40 тысяч евро. Утром 10 января сбор закрыли.

«Мы собрали нужную сумму для погашения долга перед клиникой. Чуть позже скинем полный и подробный отчёт по финансам. Мы просим продолжать молиться за нас, за наше скорое возвращение домой. Спасибо, что вы с нами», — написала мама Арсения.

11:20, 10 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
512
0
#дети\n#онкология\n#Турция\n#долги