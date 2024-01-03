В Россию прибыла первая партия турецких яиц

Москва. Первая партия куриных яиц из Турции прибыла в Россию. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сайт Россельхознадзора.

Федеральная служба в конце декабря сообщила о начале поставок яиц от шести турецких производителей.

«3 января через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» ввезена первая партия пищевого яйца из Турции в количестве 19,36 тонны (316 800 штук) для дальнейшей реализации на территории РФ», — говорится в сообщении Россельхознадзора.

14 декабря Владимир Путин сообщил, что яйца подорожали по причине превышения спроса над предложением.

Кроме того, ФАС сообщала, что цены производителей яиц должны снизиться в течение полутора месяцев.

Напомним, что пошлину на импорт яиц в Россию обнулили.