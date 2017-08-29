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      Apple представит новые модели iPhone 12 сентября

      11:42, 29 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      11:42, 29 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      230
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      #Hi-Tech\n#iPhone\n#Apple\n#смартфоны\n#техника\n#презентация
      Фото: pixabay.com
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      Ожидается, что технический гигант покажет публике iPhone 7s, iPhone 7s Plus и iPhone 8.

      Купертино. США. Компания Apple запланировала презентацию новых моделей iPhone на 12 сентября 2017 года. Ожидается, что технический гигант представит публике сразу три «яблочных» девайса, пишет телеканал МИР 24 со ссылкой на агентство деловой информации Dow Jones. 

      По данным СМИ, речь идет о трех смартфонах - iPhone 7s, iPhone 7s Plus и iPhone 8. Помимо этого компания анонсирует устройство Apple TV нового поколения - 4K Apple TV, которое будет иметь более четкое изображение и производительную начинку, позволяющую проигрывать 4K-видео, и обновленные Apple Watch третьего поколения. 

      Отмечается, что пока руководство компании официально не подтвердило дату проведения презентации, хотя ранее в СМИ появлялась информация, что она состоится 5 сентября. Тем не менее, источник, близкий к ситуации, сообщает, что приглашения на мероприятие будут рассылаться на следующей неделе. 

      11:42, 29 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      230
      0
      #Hi-Tech\n#iPhone\n#Apple\n#смартфоны\n#техника\n#презентация

       

       

       

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