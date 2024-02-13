Швейцарский изобретатель продемонстрировал самоуничтожающуюся флешку

Берн. Швейцария. Способную сжечь себя по команде владельца флешку представил инженер из Швейцарии Райан Уокер. По мнению изобретателя, такие накопители будут пользоваться популярностью у журналистов, исследователей систем безопасности и хакеров, передает «МИР 24» со ссылкой на портал Tom's Hardware.

Самоуничтожение устройства происходит за счет нагрева его платы до 100°C. Для этого флешка меняет рабочее напряжение. В результате чип памяти становится непригоден для использования. На работе компьютера, к которому подключен девайс, это не сказывается, заверил изобретатель.

По его словам, программа была создана с использованием софта, находящегося в свободном доступе.

Также устройство умеет шифровать данные, а чтобы подключить его к компьютеру, необходимо вставить его в USB-вход трижды, иначе система не распознает девайс. Такую хитрость Райан Уокер назвал «опцией физической безопасности».

Отмечается, что проблему уничтожения секретной информации на внешнем носителе российские специалисты решили иным способом. Они создали флеш-карту, все данные с которой можно стереть простым нажатием кнопки на торце устройства. При этом внутри девайса срабатывает электродетонатор, и сведения стираются без возможности восстановления.