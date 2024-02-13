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Швейцарский изобретатель продемонстрировал самоуничтожающуюся флешку

12:22, 13 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Швейцарский изобретатель продемонстрировал самоуничтожающуюся флешку
12:22, 13 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
29
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#Швейцария\n#Hi-Tech\n#изобретение\n#технологии\n#информация\n#изобретения\n#флешки
Фото: pxhere.com
29
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Устройство может заинтересовать специалистов, работающих с секретной информацией.

Берн. Швейцария. Способную сжечь себя по команде владельца флешку представил инженер из Швейцарии Райан Уокер. По мнению изобретателя, такие накопители будут пользоваться популярностью у журналистов, исследователей систем безопасности и хакеров, передает «МИР 24» со ссылкой на портал Tom's Hardware.

Самоуничтожение устройства происходит за счет нагрева его платы до 100°C. Для этого флешка меняет рабочее напряжение. В результате чип памяти становится непригоден для использования. На работе компьютера, к которому подключен девайс, это не сказывается, заверил изобретатель. 

По его словам, программа была создана с использованием софта, находящегося в свободном доступе.

Также устройство умеет шифровать данные, а чтобы подключить его к компьютеру, необходимо вставить его в USB-вход трижды, иначе система не распознает девайс. Такую хитрость Райан Уокер назвал «опцией физической безопасности». 

Отмечается, что проблему уничтожения секретной информации на внешнем носителе российские специалисты решили иным способом. Они создали флеш-карту, все данные с которой можно стереть простым нажатием кнопки на торце устройства. При этом внутри девайса срабатывает электродетонатор, и сведения стираются без возможности восстановления.

12:22, 13 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
29
0
#Швейцария\n#Hi-Tech\n#изобретение\n#технологии\n#информация\n#изобретения\n#флешки