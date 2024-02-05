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Нидерландская компания уступила «Яндекс» российским инвесторам за полтриллиона рублей

12:13, 05 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Нидерландская компания уступила «Яндекс» российским инвесторам за полтриллиона рублей
12:13, 05 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
110
0
#Нидерланды\n#Россия\n#бизнес\n#бренды\n#Hi-Tech\n#Яндекс
Фото: wikipedia.org
110
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Новая головная компания группы зарегистрирована в Калининградской области.

Калининград. Калининградская область. Российский бизнес нидерландской компании Yandex N.V. продан консорциуму инвесторов и менеджеров за 475 млрд рублей. Об этом пишет Газета.ру.

Покупатели – компании и физлица из России. Наибольшую часть активов приобрел «Консорциум.Первый» под управлением топ-менеджеров «Яндекса». Эта структура получит 6 из 10 мест в совете директоров новой головной компании группы – МКАО «Яндекс». Ее зарегистрировали в Калининградской области.

Пост генерального директора «Яндекса» сохранил за собой Артем Савиновский.

Yandex N.V. должна сменить название и прекратить использовать бренд «Яндекс» к 31 июля 2024 года.

12:13, 05 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
110
0
#Нидерланды\n#Россия\n#бизнес\n#бренды\n#Hi-Tech\n#Яндекс