Нидерландская компания уступила «Яндекс» российским инвесторам за полтриллиона рублей

Калининград. Калининградская область. Российский бизнес нидерландской компании Yandex N.V. продан консорциуму инвесторов и менеджеров за 475 млрд рублей. Об этом пишет Газета.ру.

Покупатели – компании и физлица из России. Наибольшую часть активов приобрел «Консорциум.Первый» под управлением топ-менеджеров «Яндекса». Эта структура получит 6 из 10 мест в совете директоров новой головной компании группы – МКАО «Яндекс». Ее зарегистрировали в Калининградской области.

Пост генерального директора «Яндекса» сохранил за собой Артем Савиновский.

Yandex N.V. должна сменить название и прекратить использовать бренд «Яндекс» к 31 июля 2024 года.