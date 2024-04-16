Первый в мире конкурс красоты для созданных ИИ моделей организуют в Великобритании

Лондон. Великобритания. Сгенерированные искусственным интеллектом девушки примут участие в первом в мире конкурсе красоты для виртуальных моделей. Он пройдет в мае 2024 года, пишут «Известия» со ссылкой на Mail Online.

По данным британского таблоида, призовой фонд конкурса Fanvue Miss AI составит 20 тыс. долларов США (около 1,881 млн рублей). Их получат создатели трех самых красивых «участниц». Существующих лишь в компьютере «красоток» оценит экспертное жюри. Кроме внешних данных, во внимание будут приниматься такие критерии, как популярность «конкурсанток» в соцсетях и мастерство их авторов в применении инструментов искусственного интеллекта.

Кстати, часть судей Fanvue Miss AI тоже будет создана нейросетью.

Болельщики увидят «финалисток» шоу на онлайн-церемонии награждения.