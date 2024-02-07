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Метрополитен Нью-Йорка отказался от услуг робота-полицейского

18:04, 07 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Метрополитен Нью-Йорка отказался от услуг робота-полицейского
18:04, 07 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
36
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#США\n#Hi-Tech\n#технологии\n#Нью-Йорк\n#метро\n#полиция\n#роботы
Фото: pxhere.com
36
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Автомат оказался практически бесполезен для пассажиров.

Нью-Йорк. США. Робота-полицейского K5 отправили «в отставку» в метро Нью-Йорка. Машина не справилась с возложенными на нее задачами, передает «МИР 24» со ссылкой на New York Times.

Тестовая эксплуатация «робокопа» началась осенью 2023 года на станции «Таймс-Сквер». Аппарат весом в 190 кг должен был поддерживать безопасность и порядок в подземке. Однако робот оказался не в состоянии передвигаться по лестницам и требовал постоянного присмотра и подзарядки. Вместо патрулирования станции, машина обычно стояла возле розетки с током под охраной двоих живых полицейских.  

Также изделие практически не использовалось пассажирами для консультаций, что было одной из его функций. Люди подходили к нему только ради совместных фотографий.

18:04, 07 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
36
0
#США\n#Hi-Tech\n#технологии\n#Нью-Йорк\n#метро\n#полиция\n#роботы