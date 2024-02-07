Метрополитен Нью-Йорка отказался от услуг робота-полицейского

Нью-Йорк. США. Робота-полицейского K5 отправили «в отставку» в метро Нью-Йорка. Машина не справилась с возложенными на нее задачами, передает «МИР 24» со ссылкой на New York Times.

Тестовая эксплуатация «робокопа» началась осенью 2023 года на станции «Таймс-Сквер». Аппарат весом в 190 кг должен был поддерживать безопасность и порядок в подземке. Однако робот оказался не в состоянии передвигаться по лестницам и требовал постоянного присмотра и подзарядки. Вместо патрулирования станции, машина обычно стояла возле розетки с током под охраной двоих живых полицейских.

Также изделие практически не использовалось пассажирами для консультаций, что было одной из его функций. Люди подходили к нему только ради совместных фотографий.