Ученые: к 2050 году на Земле будет около 5 млрд близоруких

Специалисты озадачились способами избежать возникновения миопии.

Китай. К 2050 году близорукость поразит около 5 миллиардов человек. Как пишет ВладТайм, уже сейчас в Китае на проблемы со зрением жалуются более 90% молодых людей.

В связи с этим специалисты озадачились способами избежать близорукости. Например, исследования офтальмологов показали, что риск возникновения миопии снижают прогулки на свежем воздухе и открытом пространстве. Ученые рекомендуют почаще гулять, чтобы глаза могли смотреть вдаль и фокусировать взгляд на объектах на расстоянии.

Возможность развития близорукости у ребёнка особенно реальна в современных условиях, когда дети огромное количество времени проводят в компании с компьютером или другими гаджетами. Как правило это связано с пребыванием в помещениях, где искусственное освещение и мерцание экрана ускоряют осевой рост хрусталика, который провоцирует развитие близорукости.