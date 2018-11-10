В Киеве тарифы на тепло могут поднять на треть

Местное коммунальное предприятие предложило повысить тарифы с 1 декабря 2018 года на 32%.

Киев. Украина. В Киеве тарифы на отопление могут вырасти почти на треть. Как пишет РТ со ссылкой на УНИАН, коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» предложило с 1 декабря 2018 года увеличить тариф на производство тепловой энергии на своих ТЭЦ для нужд населения на 32%. Проект новых цен был представлен компанией.

Также предлагается увеличить тариф на производство тепловой энергии на ТЭЦ для нужд религиозных организаций.

Согласно тексту документа, корректировка тарифов обусловлена установлением с 1 ноября 2018 года новой цены природного газа для всех категорий потребителей. Ранее министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что тарифы на горячую воду и теплоснабжение могут вырасти в стране примерно на 16% в результате подорожания газа.