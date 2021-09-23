В Сомали впервые за 30 лет показали фильм в кинотеатре

Мероприятие провели в Национальном театре.

Могадишо. Сомали. Охваченная войной африканская страна надеется на культурное обновление. Как пишет «Газета.ру», ссылаясь на The Guardian, в стране впервые за 30 лет показали фильм.

Мероприятие провели в Национальном театре Сомали, который был построен на средства Мао Цзэдуна — лидера Китая в 1949-1983 годах. Он давал их для того, чтобы в африканской стране появился кинотеатр.

Национальный театр закрыли в 1991 году с началом гражданской войны. Позже его заняли боевики и использовали в качестве базы. До 22 сентября 2021 года в нём никогда не показывали сомалийских фильмов.

Директор театра Абдикадыр Абди Юсуф перед началом показа обратился к собравшимся. Он сказал, что эта ночь является исторической для всего сомалийского народа.

«Она покажет, как возродились надежды после стольких лет испытаний», — заключил он.