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В Сомали впервые за 30 лет показали фильм в кинотеатре

14:21, 23 сентября, 2021
Андрей Бирюков
В Сомали впервые за 30 лет показали фильм в кинотеатре
14:21, 23 сентября, 2021
Андрей Бирюков
87
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#Сомали\n#Африка\n#кино\n#культура
Фото: unsplash.com
87
0

Мероприятие провели в Национальном театре.

Могадишо. Сомали. Охваченная войной африканская страна надеется на культурное обновление. Как пишет «Газета.ру», ссылаясь на The Guardian, в стране впервые за 30 лет показали фильм. 

Мероприятие провели в Национальном театре Сомали, который был построен на средства Мао Цзэдуна — лидера Китая в 1949-1983 годах. Он давал их для того, чтобы в африканской стране появился кинотеатр. 

Национальный театр закрыли в 1991 году с началом гражданской войны. Позже его заняли боевики и использовали в качестве базы. До 22 сентября 2021 года в нём никогда не показывали сомалийских фильмов.

Директор театра Абдикадыр Абди Юсуф перед началом показа обратился к собравшимся. Он сказал, что эта ночь является исторической для всего сомалийского народа. 

«Она покажет, как возродились надежды после стольких лет испытаний», — заключил он. 

14:21, 23 сентября, 2021
Андрей Бирюков
87
0
#Сомали\n#Африка\n#кино\n#культура
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