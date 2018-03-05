В Лос-Анджелесе назвали победителей премии «Оскар»

Заветную статуэтку получили Гильермо дель Торо, Кристофер Нолан и Джордан Пил.



Лос-Анджелес. США. В Лос-Анджелесе академия кинематографических искусств и наук назвала победителей премии «Оскар». Как сообщается на официальном сайте, церемония награждения прошла в 90-й раз.

Этой весной в номинации «Лучший режиссер» заветную статуэтку получил Гильермо дель Торо за фильм «Форма воды». При этом картина выиграла еще в нескольких категориях – «Лучшая оригинальная музыка» и «Лучший дизайн».

Помимо этого ленту мексиканского режиссера киноакадемики удостоили главной награды – «Форма воды» была признана лучшим фильмом. Таким образом, картина обошла в этой номинации своих ближайших конкурентов - «Дюнкерк» Кристофера Нолана и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина Макдонаха.

В свою очередь «Дюнкерк» Нолана был удостоен «Оскара» в номинациях «Лучший монтаж», «Лучший звук» и «Лучшее музыкальное сопровождение».

«Прочь» Джордана Пила получил награду в категории «Лучший оригинальный сценарий», а лучшим документальным фильмом стал «Икар» Брайана Фогеля о допинг-скандале в России. В свою очередь «Зови меня своим именем» Луки Гуаданьино победил в номинации «Лучший адаптированный сценарий».

Лучшей анимационной картиной киноакадемики признали «Тайну Коко» студии Pixar. При этом ее саундтрек «Remember me» («Помни меня») был признан «Лучшей оригинальной песней».

«Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» получила драма «Фантастическая женщина» чилийского режиссера Себастьяно Лелио. «Бегущий по лезвию 2049» был признан лучшим в категориях «Визуальные эффекты» и «Лучшая операторская работа».

Среди актеров лучшим был признан Гари Олдман за исполнение Уинстона Черчилля в «Темных временах» Джо Райта. При этом звания лучшей актрисы удостоилась Фрэнсис МакДорманд за роль в ленте «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».