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В Лос-Анджелесе назвали победителей премии «Оскар»

09:50, 05 марта, 2018
Александра Бобрович
09:50, 05 марта, 2018
Александра Бобрович
965
0
#награды\n#кино\n#фильмы\n#Оскар\n#награждение\n#актеры\n#знаменитости\n#премия Оскар.
Фото: vk.com/the_oscar
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Заветную статуэтку получили Гильермо дель Торо, Кристофер Нолан и Джордан Пил.

Лос-Анджелес. США. В Лос-Анджелесе академия кинематографических искусств и наук назвала победителей премии «Оскар».  Как сообщается на официальном сайте, церемония награждения прошла в 90-й раз.  

Этой весной в номинации «Лучший режиссер» заветную статуэтку получил Гильермо дель Торо за фильм «Форма воды». При этом картина выиграла еще в нескольких категориях – «Лучшая оригинальная музыка» и «Лучший дизайн».  

Помимо этого ленту мексиканского режиссера киноакадемики удостоили главной награды – «Форма воды» была признана лучшим фильмом. Таким образом, картина обошла в этой номинации своих ближайших конкурентов - «Дюнкерк» Кристофера Нолана и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина Макдонаха.  

В свою очередь «Дюнкерк» Нолана был удостоен «Оскара» в номинациях «Лучший монтаж», «Лучший звук» и «Лучшее музыкальное сопровождение».  

«Прочь» Джордана Пила получил награду в категории «Лучший оригинальный сценарий», а лучшим документальным фильмом стал «Икар» Брайана Фогеля о допинг-скандале в России.  В свою очередь «Зови меня своим именем» Луки Гуаданьино победил в номинации «Лучший адаптированный сценарий».   

Лучшей анимационной картиной киноакадемики признали «Тайну Коко» студии Pixar. При этом ее саундтрек «Remember me» («Помни меня») был признан «Лучшей оригинальной песней».  

«Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» получила драма «Фантастическая женщина» чилийского режиссера Себастьяно Лелио. «Бегущий по лезвию 2049» был признан лучшим в категориях «Визуальные эффекты» и «Лучшая операторская работа».  

Среди актеров лучшим был признан Гари Олдман за исполнение Уинстона Черчилля в «Темных временах» Джо Райта. При этом звания лучшей актрисы удостоилась Фрэнсис МакДорманд за роль в ленте «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».  

09:50, 05 марта, 2018
Александра Бобрович
965
0
#награды\n#кино\n#фильмы\n#Оскар\n#награждение\n#актеры\n#знаменитости\n#премия Оскар.

 

 

 

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