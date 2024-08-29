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Экс-тренер «Ижстали» Андрей Разин попал в центр спортивного скандала

10:40, 29 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Экс-тренер «Ижстали» Андрей Разин попал в центр спортивного скандала
10:40, 29 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
425
0
#Магнитогорск\n#Андрей Разин\n#хоккей
Фото: Кшиштофа Барана на Unsplash
425
0

Он увёл с арены свою команду «Металлург» в знак протеста против решения судей. 

Магнитогорск. Челябинская область. Экс-наставник хоккеистов «Ижстали» и действующий главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин в матче с нижнекамским «Нефтехимиком» увёл свою команду со льда. Об этом сообщает «Российская газета»

Команда Андрея Разина в третьем периоде лидировала со счётом 2:1. В одном из эпизодов после столкновения с игроком нижнекамского клуба на лед упал нападающий «Металлурга» Даниил Вовченко. Игрок получил травму, ему потребовалась госпитализация.

Судья же не увидел нарушения со стороны игрока «Нефтехимика». Тогда Андрей Разин в знак протеста увёл свою команду со льда, за что получил техническое поражение в матче. 

10:40, 29 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
425
0
#Магнитогорск\n#Андрей Разин\n#хоккей