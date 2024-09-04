Новый игровой сезон хоккеисты «Ижстали» начали с победы

Ижевск. Удмуртия. Хоккеисты «Ижстали» всухую выиграли первую игру сезона. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Ижсталь».

3 сентября сталевары играли с московской командой «Юнисон-Москва» на крытом катке «Олимпиец» в Ижевске. Первый период прошёл без голов. «Ижсталь» открыла счёт на 23-й минуте матча. Шайбу в ворота соперника забил нападающий Дмитрий Кормилов. На 31-й минуте Алексей Прохоров реализовал большинство.

В третьем периоде нападающий Тимофей Барсуков также забил гол, когда команда играла в большинстве. В результате матч завершился со счётом 3:0.

«Тяжёлая игра для нас складывалась. Первый период втягивались, второй и третий – неплохо сыграли. Два гола забили в большинстве, ребята старались. Настраивались, разбирали команду соперника — команда молодая, «наглая». Спасибо большое болельщикам, очень приятная атмосфера была. Болельщики переживали за нас, но мы их не подвели. Постараемся дальше в таком же духе действовать», — заявил главный тренер ХК «Ижсталь» Андрей Шефер.

Следующая игра «Ижстали» состоится 5 сентября со «Звездой» из Москвы (6+).