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Новый игровой сезон хоккеисты «Ижстали» начали с победы

09:25, 04 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Новый игровой сезон хоккеисты «Ижстали» начали с победы
09:25, 04 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
50
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#хоккей\n#спорт\n#победа
Фото: unsplash.com
50
0

Матч завершился со счётом 3:0.

Ижевск. Удмуртия. Хоккеисты «Ижстали» всухую выиграли первую игру сезона. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Ижсталь». 

3 сентября сталевары играли с московской командой «Юнисон-Москва» на крытом катке «Олимпиец» в Ижевске. Первый период прошёл без голов. «Ижсталь» открыла счёт на 23-й минуте матча. Шайбу в ворота соперника забил нападающий Дмитрий Кормилов. На 31-й минуте Алексей Прохоров реализовал большинство. 

В третьем периоде нападающий Тимофей Барсуков также забил гол, когда команда играла в большинстве. В результате матч завершился со счётом 3:0.

«Тяжёлая игра для нас складывалась. Первый период втягивались, второй и третий – неплохо сыграли. Два гола забили в большинстве, ребята старались. Настраивались, разбирали команду соперника — команда молодая, «наглая». Спасибо большое болельщикам, очень приятная атмосфера была. Болельщики переживали за нас, но мы их не подвели. Постараемся дальше в таком же духе действовать», — заявил главный тренер ХК «Ижсталь» Андрей Шефер.

Следующая игра  «Ижстали» состоится 5 сентября со «Звездой» из Москвы (6+). 

09:25, 04 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
50
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#хоккей\n#спорт\n#победа