Ижевск примет чемпионат России по следж-хоккею

Состязания начнётся в конце сентября.





Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с 29 сентября по 6 октября в Ижевске пройдёт первый круг чемпионата России по следж-хоккею сезона 2021/2022. Об этом сообщает пресс-служба Центра спортивной подготовки Удмуртии.

На соревнования съедутся восемь клубов: «Феникс» (Московская область), СХК «Югра» (Ханты-Мансийск), «Удмуртия», «Ястребы» (Оренбург), «Москва», «Звезда» (Тульская область), сборная Челябинской области, «Торпедо» (Нижний Новгород).

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