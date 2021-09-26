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Ижевск примет чемпионат России по следж-хоккею

12:00, 26 сентября, 2021
Юрий Абашев
Ижевск примет чемпионат России по следж-хоккею
12:00, 26 сентября, 2021
Юрий Абашев
218
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#хоккей
Фото: vk.com/csp18
218
0

Состязания начнётся в конце сентября.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с 29 сентября по 6 октября в Ижевске пройдёт первый круг чемпионата России по следж-хоккею сезона 2021/2022. Об этом сообщает пресс-служба Центра спортивной подготовки Удмуртии.

На соревнования съедутся восемь клубов: «Феникс» (Московская область), СХК «Югра» (Ханты-Мансийск), «Удмуртия», «Ястребы» (Оренбург), «Москва»,  «Звезда» (Тульская область), сборная Челябинской области, «Торпедо» (Нижний Новгород).

Игры пройдут в крытом катке «Олимпиец». Вход бесплатный.

12:00, 26 сентября, 2021
Юрий Абашев
218
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#хоккей
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