Следж-хоккеисты Удмуртии стали бронзовыми призерами Чемпионата России

Игра за медаль прошла 23 марта.

Ижевск. Удмуртия. Следж-хоккеисты Удмуртии взяли бронзу на Чемпионате России. Об этом сообщается на странице команды.

Решающий матч прошел 23 марта. Спортсмены из Удмуртии сражались за третье место с командой «Ястребы» из Оренбурга. В итоге игра закончилась со счетом 2:0.

Медали разыгрывались до двух побед. Ранее оренбуржцы обыграли Удмуртию 3:1, после «СХК Удмуртия» разгромила «Ястребов» со счетом 4:0.

Титул чемпиона во вторник также разыгрывали «Феникс» и «Югра» из Ханты-Мансийска. Победителем стала команда из Подмосковья, встреча за золото Чемпионата России закончилась с результатом 2:0.

За 5-6 место 23 марта сыграют тульская «Звезда» и «Сборная команда Москвы»

Напомним, финальный круг соревнований проходит в Тульской области.