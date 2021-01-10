Хоккеисты «Ижстали» одолели «Молот-Прикамье»

Тренер пермской команды объяснил поражение вмешательством «Хоттабыча».



Ижевск. Удмуртия. Первой победой в наступившем году порадовали своих болельщиков «сталевары». 9 января на своем льду хоккеисты «Ижстали» взяли верх над «Молотом-Прикамье» из Перми, сообщает пресс-служба клуба.

Игра началась азартно, в первом периоде обе команды то и дело атаковали ворота соперников. Однако долгое время вратари успешно отбивали броски. Стремление во что бы то ни стало открыть счет привело даже к потасовке между игроками. После удалений ижевчане оказались в большинстве и не упустили шанс. На 18-й минуте Максим Рогов забил первую шайбу в ворота «Молота», а уже через минуту Даниил Конькин закрепил успех, сделав счет 2:0. Однако пермяки сдаваться не собирались, и в последние секунды до перерыва сумели отыграть одно очко.

Второй период прошел в жесткой борьбе у ворот ижевчан. Вратарь Савелий Кононов оказался на высоте, отбив все нападения. При этом один раз ему даже пришлось сесть на шпагат, останавливая шайбу. Хорошая растяжка помогла отразить опасный удар. А затем коллеги по команде перешли в контратаку в большинстве, в результате которой Антон Кочуров рикошетом от конька соперника закатил «молотобойцам» третью шайбу.

В последней двадцатиминутке гости не теряли надежды отыграться и усилили атаки на вратаря «сталеваров». Однако 19 бросков в ворота Савелия Кононова оказались безуспешными. И лишь одна шайба смогла достичь цели за 4 минуты до финальной сирены. Все оставшееся время пермяки пытались перевести игру в овертайм, но своего не добились, итог игры – 3:2 в пользу хозяев льда.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Молота-Прикамье» Александр Агеев заявил, что его подопечные отработали матч на твердую «пятерку». При этом по необъяснимым с рациональной точки зрения причинам они реализовали лишь малую часть своего потенциала.

«У нас была куча моментов, но, не знаю, может, там Хоттабыч какой присутствовал, других не нахожу объяснений. Ребят не в чем упрекнуть», - сказал тренер.

Главный тренер «Ижстали» Альберт Логинов похвалил «сталеваров» за трудную, но заслуженную победу.

«Спасибо ребятам за самоотверженную игру. Они бились, пластались, ловили шайбу на себя», - отметил наставник ижевских хоккеистов.