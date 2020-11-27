Чемпионат по хоккею на валенках пройдет в Ижевске среди дошкольников, школьников и взрослых команд

12 декабря на льду встретится сборная хоккей-на-валеночной лиги и сборная Гордумы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начались игры по хоккею на валенках. Об этом «Сусанину» сообщил основатель лиги Михаил Смагин.

В Ижевске пройдет Чемпионат среди взрослых команд, спортсмены будут встречаться на протяжении всей зимы по воскресеньям.

«Мы сделаем по типу НХЛ. Все команды сыграют друг с другом хотя бы по разу и на разных площадках города. Это не будет единовременный турнир, это будут отдельные матчи, а в феврале мы сделаем плей-офф», - пояснил Михаил Смагин. Принять участие в играх могут все желающие.

В декабре в детсадах города начнется дошкольный Чемпионат. Также в планах, если позволит эпидемиологическая ситуация, провести в зимние каникулы Чемпионат среди школьников.

12 декабря, в День Конституции, и в честь статьи 12 Основного закона страны о местном самоуправлении, на льду встретится сборная хоккей-на-валеночной лиги и сборная Гордумы Ижевска.

Отметим, что все игры будут проходить без болельщиков.