Более 50 спортсменов из разных регионов России приехали в Ижевск на соревнования по аквабайку

Ижевск. Удмуртия. Ижевск стал местом проведения всероссийских соревнований по аквабайку. Спортсмены собрались на акватории Ижевского пруда в пятницу, 28 августа.

На турнир приехали более 50 участников из разных уголков России. Это Екатеринбург, Альметьевск, Казань, Пермь, Челябинск, Озерск и другие города. Около 10 гонщиков — из Удмуртской Республики.

«В этот раз мы едем с мужчинами, женского заезда отдельно нет. Конечно же, будет заезд очень мощный, очень мощный», — рассказала перед стартом информационному агентству «Сусанин» участница соревнований Диляра Мясоутова из Альметьевска.

Дисциплина «аквабайк» включает в себя ключевые классы: управление гидроциклом в положении стоя или сидя. Результаты в каждом виде подводят по трем категориям: кольцевые гонки, слалом и фристайл. Последняя считается наиболее эффектной. Пилоты демонстрируют различные трюки: погружение в воду, виражи, сальто назад.

«Для профессионалов это (соревнование в Ижевске. — прим. ред.) хорошая тренировка и подготовка для выступлений. Потому что у нас финал Кубка России в Каноково будет проходить 13 сентября, далее у нас идут уже чемпионаты Европы и чемпионаты мира», — отметил главный судья всероссийского соревнования по аквабайку в Ижевске Вячеслав Колотовкин.

Запись соревнования от 28 августа можно будет увидеть в соцсети Федерации водно-моторного спорта Удмуртской Республики.

