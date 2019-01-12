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Ледовый дворец может все-таки появиться в Воткинске в 2020 году

13:21, 12 января, 2019
Дарья Саушина
13:21, 12 января, 2019
Дарья Саушина
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0
#спорт\n#строительство\n#Удмуртия
Фото: pixabay.com
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Ожидается, что основные работы будут проведены уже в этом году.

Воткинск. Удмуртия. Ледовый дворец планируют построить в Воткинске. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики. Ожидается, что основные работы на крытом катке по федеральной программе проведут уже в 2019 году, а введут объект в эксплуатацию в 2020. Общая стоимость проекта – 257 млн рублей.

Напомним, что изначально крытый каток в Воткинске должен был появиться в 2015 году – к 175-летию Чайковского. Однако тогда средств на строительство не нашлось. В 2019 году Удмуртия на развитие спортивной инфраструктуры получит из федерального бюджета 300 млн рублей.

13:21, 12 января, 2019
Дарья Саушина
1128
0
#спорт\n#строительство\n#Удмуртия

 

 

 


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