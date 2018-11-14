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Туктамышева прокомментирует выступление уроженки Удмуртии Алины Загитовой на Гран-при в Москве

15:30, 14 ноября, 2018
Георгий Поветкин
15:30, 14 ноября, 2018
Георгий Поветкин
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#спорт\n#Ижевск\n#Глазов\n#Елизавета Туктамышева\n#Санкт-Петербург\n#Москва\n#Удмуртия\n#фигурное катание\n#Алина Загитова
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Уроженка Глазова, выступающая на данный момент под руководством Алексея Мишина, попробует себя в роли комментатора федерального телеканала «МатчТВ».

Москва. Россия. Уроженка Глазова Елизавета Туктамышева прокомментирует короткую и произвольную программы в мужских и женских одиночных турнирах на Гран-при Москвы по фигурному катанию. Об этом спортсменка написала в своем инстаграм.

«Обещаю не разговаривать во время прокатов и честно все комментировать. Включайте "Матч ТВ" на время короткой и произвольной программ у мужчин и женщин», - написала Елизавета Туктамышева.

Отметим, что среди фигуристок, представляющих Россию на этих стартах, будет действующая олимпийская чемпионка, уроженка Ижевска Алина Загитова, которая на данный момент выступает под руководством Этери Тутберидзе.

Соревнвоания в Москве состоятся с 16 по 18 ноября.

В текущем сезоне Туктамышева уже однажды выигрывала этап Гран-при, а также занимала третье место. Загитова в свою очередь стала триумфатором Гран-при Финляндии.

 

Гран-при Японии завершился, а это значит, что серия приезжает в Россию. Я была на этапе единственный раз 5 лет назад и решила это исправить. Только теперь в роли комментатора. Обещаю не разговаривать во время прокатов и честно все комментировать. Включайте "Матч ТВ" на время короткой и произвольной программ у мужчин и женщин. Так же хочу поздравить Эшли Вагнер @ashwagner2010 с ее дебютом в качестве комментатора! Молодец, но мы ждем тебя на льду в следующем сезоне! NHK Trophy is over and it means that series is coming to Russia! I didn't participate at Rostelecom Cup for 5 years and decide to change it! But as a commentator! I promise to not talk when program will be going and tell about everything that I see. Turn on "Match TV" for ladies and men short and free skates! I guarantee that it will be fun! Also I wanna congratulate Ashley Wagner @ashwagner2010 with her debut as a commentator! Way to go girl, but we're waiting you on ice next season! #figureskating #lizatuktik #tuktamyshevaelizaveta

10.9k Likes, 145 Comments - Elizaveta Tuktamysheva (@liza_tuktik) on Instagram: "Гран-при Японии завершился, а это значит, что серия приезжает в Россию. Я была на этапе..."

15:30, 14 ноября, 2018
Георгий Поветкин
260
0
#спорт\n#Ижевск\n#Глазов\n#Елизавета Туктамышева\n#Санкт-Петербург\n#Москва\n#Удмуртия\n#фигурное катание\n#Алина Загитова

 

 

 


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