Туктамышева прокомментирует выступление уроженки Удмуртии Алины Загитовой на Гран-при в Москве

Уроженка Глазова, выступающая на данный момент под руководством Алексея Мишина, попробует себя в роли комментатора федерального телеканала «МатчТВ».

Москва. Россия. Уроженка Глазова Елизавета Туктамышева прокомментирует короткую и произвольную программы в мужских и женских одиночных турнирах на Гран-при Москвы по фигурному катанию. Об этом спортсменка написала в своем инстаграм.

«Обещаю не разговаривать во время прокатов и честно все комментировать. Включайте "Матч ТВ" на время короткой и произвольной программ у мужчин и женщин», - написала Елизавета Туктамышева.

Отметим, что среди фигуристок, представляющих Россию на этих стартах, будет действующая олимпийская чемпионка, уроженка Ижевска Алина Загитова, которая на данный момент выступает под руководством Этери Тутберидзе.

Соревнвоания в Москве состоятся с 16 по 18 ноября.

В текущем сезоне Туктамышева уже однажды выигрывала этап Гран-при, а также занимала третье место. Загитова в свою очередь стала триумфатором Гран-при Финляндии.