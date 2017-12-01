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      Главный тренер «Ижстали»: в команде осталась одна туалетная бумага

      09:40, 01 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      09:40, 01 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      1845
      0
      #Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия
      Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»: Константин Калашников
      1845
      0

      Наставник «сталеваров» рассказал о тяжелом финансовом положении клуба после поражения от пермского «Молота».

      Ижевск. Удмуртия. Главный тренер хоккейного клуба «Ижсталь» Сергей Душкин рассказал о тяжелом финансовом положении клуба. По словам наставника, в команде «осталась одна туалетная бумага, больше нет ничего».

      «Доктор наш сейчас выполняет функции Алана Чумака, он лечит гипнозом каким-то. Нет ничего, даже аспирина нет. Для меня неудивительно, что команда в таком состоянии. Абсолютно не удивительно. Я могу только поблагодарить ребят за то, что они выходят на игру», - рассказал на послематчевой пресс-конференции Душкин.

      По его словам, ситуация в команде в скором времени еще больше усугубится.

      «Я имею в виду по уходу игроков из команды, это ни для кого не секрет. Если сейчас директор сможет убедить ребят, значит останутся, нет – то шоу будет продолжаться. Но, несмотря ни на что, мы все равно будем бороться, бодаться с теми, кто останется, и пытаться хотя бы остаться в зоне плей-офф», - сказал рулевой «Ижстали».

      Отметим, что накануне в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги «Ижсталь» на домашнем льду уступила клубу «Молот-Прикамье». Сейчас коллектив располагается на 13 месте (44 очка после 28 игр).

      09:40, 01 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      1845
      0
      #Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия

       

       

       

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