Главный тренер «Ижстали»: в команде осталась одна туалетная бумага

Наставник «сталеваров» рассказал о тяжелом финансовом положении клуба после поражения от пермского «Молота».

Ижевск. Удмуртия. Главный тренер хоккейного клуба «Ижсталь» Сергей Душкин рассказал о тяжелом финансовом положении клуба. По словам наставника, в команде «осталась одна туалетная бумага, больше нет ничего».

«Доктор наш сейчас выполняет функции Алана Чумака, он лечит гипнозом каким-то. Нет ничего, даже аспирина нет. Для меня неудивительно, что команда в таком состоянии. Абсолютно не удивительно. Я могу только поблагодарить ребят за то, что они выходят на игру», - рассказал на послематчевой пресс-конференции Душкин.

По его словам, ситуация в команде в скором времени еще больше усугубится.

«Я имею в виду по уходу игроков из команды, это ни для кого не секрет. Если сейчас директор сможет убедить ребят, значит останутся, нет – то шоу будет продолжаться. Но, несмотря ни на что, мы все равно будем бороться, бодаться с теми, кто останется, и пытаться хотя бы остаться в зоне плей-офф», - сказал рулевой «Ижстали».

Отметим, что накануне в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги «Ижсталь» на домашнем льду уступила клубу «Молот-Прикамье». Сейчас коллектив располагается на 13 месте (44 очка после 28 игр).