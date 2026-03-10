Жители многоквартирных домов могут демонтировать мусоропровод: для этого необходимо собрать не менее 10% голосов собственников. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на эксперта по ЖКХ Дмитрия Бондаря.

После того, как набралось нужное количество голосов, нужно направить коллективное обращение в управляющую компанию. Сделать это можно через приложение «Госуслуги.Дом». После этого УК обязана организовать общее собрание собственников.

Если жильцы планируют лишь временно закрыть загрузочные клапаны, сохранив конструкцию, решение принимается двумя трети голосов. Однако полный демонтаж системы требует единогласного одобрения всех без исключения собственников квартир. Это связано с тем, что мусоропровод относится к общему имуществу дома, а его ликвидация регулируется частью 3 статьи 36 Жилищного кодекса.

Особое внимание эксперт рекомендует уделить оформлению протокола собрания. В документе необходимо четко зафиксировать решение об изменении тарифа на содержание жилья и указать новый способ вывоза отходов. Если этого не сделать, управляющая компания сохранит право начислять плату за обслуживание неиспользуемого оборудования.

После закрытия мусоропровода дом переходит на контейнерный сбор мусора. Управляющая компания обустраивает площадку по санитарным нормам: с твердым покрытием, ограждением и соблюдением расстояния до окон. Это не только избавляет подъезды от неприятных запахов, но и позволяет жильцам сортировать отходы.

Дмитрий Бондарь подчеркнул, что отказ от мусоропровода снижает расходы на содержание жилья. Из платежек исчезают траты на обслуживание, дезинфекцию и очистку системы. Экономия может достигать 10% от общей суммы расходов на содержание дома, хотя точный процент зависит от региона и тарифов конкретной управляющей компании.

При желании жильцов вернуть мусоропровод обратно технически возможно, но затратно. Для расконсервации системы потребуется привести её в исправное состояние и заручиться поддержкой двух третей собственников на новом собрании.