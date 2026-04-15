Классическая музыка помогает развить способность чувствовать собеседника и удерживать в голове разные точки зрения. Об этом в беседе с «Газетой.ру» рассказал композитор Тургут Николя Габриэль.

«Даже нескольких минут вдумчивого прослушивания хватает, чтобы ритм вашего сердца слился с ритмом мелодии. После этих коротких пауз мир становится объёмнее, а люди — понятнее», — пояснил специалист.

По его словам, регулярное погружение в глубокие произведения учит замечать скрытые эмоции за одними и теми же словами. Это помогает представить, что именно переживает другой человек, а такое умение — признак зрелости.

Габриэль сравнил эмоциональный интеллект с мышцей и назвал музыку одним из лучших тренажёров для неё. Он добавил: если бы в коллективах слушали друг друга так же доверчив