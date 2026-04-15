Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

Жителям Удмуртии объяснили, почему полезно слушать классическую музыку

09:00, 15 апреля, 2026
Максим Александров
Жителям Удмуртии объяснили, почему полезно слушать классическую музыку
09:00, 15 апреля, 2026
Максим Александров
207
0
#мнение эксперта\n#классическая музыка
Источник фото: ИИ
207
0

Симфонии тренируют эмоциональный интеллект.

Классическая музыка помогает развить способность чувствовать собеседника и удерживать в голове разные точки зрения. Об этом в беседе с «Газетой.ру» рассказал композитор Тургут Николя Габриэль. 

«Даже нескольких минут вдумчивого прослушивания хватает, чтобы ритм вашего сердца слился с ритмом мелодии. После этих коротких пауз мир становится объёмнее, а люди — понятнее», — пояснил специалист.

По его словам, регулярное погружение в глубокие произведения учит замечать скрытые эмоции за одними и теми же словами. Это помогает представить, что именно переживает другой человек, а такое умение — признак зрелости.

Габриэль сравнил эмоциональный интеллект с мышцей и назвал музыку одним из лучших тренажёров для неё. Он добавил: если бы в коллективах слушали друг друга так же доверчив

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

09:00, 15 апреля, 2026
Максим Александров
207
0
#мнение эксперта\n#классическая музыка