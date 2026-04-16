Привычка слизывать остатки еды с лезвия грозит не только злостью, как гласит поговорка, но и тяжёлыми осложнениями. Об этом «Газете.ру» рассказал патофизиолог, доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Сергей Степанов.

Острый край ножа легко ранит слизистую языка. Такая травма крайне болезненна, обильно кровоточит и долго не заживает. Причина — постоянная подвижность мышц. Язык не находится в покое ни секунды: человек говорит, глотает, меняет его положение. Края раны расходятся, мешая затягиванию.

Однако главная угроза таится не в механическом повреждении, а в инфекции. Ротовая полость нестерильна, в ней живёт масса бактерий. Пока слизистая цела, они безвредны. Стоит появиться ранке — микробы проникают вглубь тканей. Начинается нагноение и воспаление.

При глубоком порезе без правильного лечения возможен сепсис. Врач уточнил: это редкий исход, но полностью исключать его нельзя.