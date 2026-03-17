Эксперт по моде, основатель Высшей Школы Имиджа и Стиля и художественный директор французского бренда «Michel Kataná» (Мишель Катана) Наталья Семенова в беседе с «Газетой.ру» поделилась самыми трендовыми цветами этой весны.

По её словам, как бы ни менялись тренды, чёрный остаётся. Однако сегодня его носят иначе, чем несколько лет назад.

«Если раньше был популярен тотальный чёрный образ, то сейчас он чаще становится базой для более сложной палитры. Чёрное пальто, тренч или костюм создают основу образа, к которой добавляются мягкие и глубокие оттенки — шоколад, серый, оливковый», — рассказала стилист.

Второй цвет — шоколадный. Как говорит эксперт, шоколад появляется в пальто, костюмах, шарфах. Именно здесь особенно заметен эффект дорогой фактуры. Например, кашемировый палантин цвета горького шоколада всегда выглядит роскошнее, чем такой же чёрный. Также шоколад может подчеркнуть мягкость кашемира и игру света ткани, тогда как чёрный визуально «гасит» текстуру.

В трендах также серый цвет, особенно его более сложные варианты — графит, холодный серый, серебристо-дымчатый и мягкий жемчужный. Эксперт отметила, что серый выглядит интеллектуально, поэтому его так любят стилисты и дизайнеры.

Ещё стилист рекомендовала обратить внимание на оливковый. По её словам, оливковый идеально подходит для городской весны, так как он практичный. Именно поэтому его чаще всего можно увидеть в тренчах, бомберах и легких куртках.

Замыкает трендовые цвета весны прохладный голубой.

«Голубой чаще всего появляется в рубашках, костюмах и легких пальто. Он прекрасно освежает весенний гардероб и работает как мягкий акцент среди более спокойной нейтральной палитры», — подытожила Наталья Семенова.