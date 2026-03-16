Психолог рассказала, в каких случаях семейным парам лучше спать по отдельности

09:00, 16 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Психолог рассказала, в каких случаях семейным парам лучше спать по отдельности
09:00, 16 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
#мнение эксперта\n#психолог\n#советы\n#сон\n#супруги
Источник фото: ИИ
Она отметила, что «сонный развод» часто может спасти брак.

Ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета, врач-терапевт, клинический психолог, сексолог Ульяна Махова в беседе с «Газетой.ру» поделилась, когда супругам стоит спать в разных кроватях.

Она рассказала, что в западной практике это называется «сонным разводом». Такая практика, по словам психолога, часто спасает брак — пары, спящие раздельно из-за несовместимости режимов или привычек, часто сообщают о «более высоком» качестве отношений.

Первая причина — сильный храп или апноэ. Партнёр может постоянно просыпаться от громкого звука, что негативно повлияет на его здоровье, а также на отношения в паре.

Вторая причина — разный хронотип. Один супруг «жаворонок», а другой — «сова». Если циклы сна не совпали, муж с женой будут постоянно будить друг друга.

Третья причина — разная потребность в тепле. Одному жарко под тонкой простыней, другому нужно одеяло.

«Часто можно встретить утверждение: «Если мы спим в разных комнатах, мы отдаляемся», — это миф. В реальности секс и нежность не привязаны к месту сна. Вы можете проводить время вместе перед сном, а спать там, где вам качественно. Отдохнувший и добрый партнер лучше, чем злой и невыспавшийся, лежащий рядом», — отметила Ульяна Махова.

09:00, 16 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
339
0
#мнение эксперта\n#психолог\n#советы\n#сон\n#супруги