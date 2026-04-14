Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

Диетолог объяснила, какие продукты помогут школьникам перед ЕГЭ

09:00, 14 апреля, 2026
Максим Александров
Максим Александров
166
0
#ЕГЭ\n#мнение эксперта\n#школа
Источник фото: ИА «Сусанин»
166
0

Врач посоветовала добавить в рацион три вида рыбы.

Правильно подобранная еда способна улучшить память, ускорить мышление и снизить тревожность. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости.

Врач-диетолог Наталья Мизинова рассказала, что сардина, печень трески и минтай — природные помощники школьников.

По словам медика, Омега-3 из сардин за 6–8 недель полностью обновляет оболочки нервных клеток. Благодаря этому сигналы между нейронами проходят быстрее. 

Витамин Д из печени трески накапливается в крови до нужного уровня и помогает крепче удерживать в голове выученный материал. А селен с йодом в минтае снижают уровень кортизола — гормона стресса.

Врач считает, что такой подход позволяет за несколько недель не только лучше усвоить школьную программу для ЕГЭ, но и в целом укрепить организм.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

