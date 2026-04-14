Правильно подобранная еда способна улучшить память, ускорить мышление и снизить тревожность. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости.

Врач-диетолог Наталья Мизинова рассказала, что сардина, печень трески и минтай — природные помощники школьников.

По словам медика, Омега-3 из сардин за 6–8 недель полностью обновляет оболочки нервных клеток. Благодаря этому сигналы между нейронами проходят быстрее.

Витамин Д из печени трески накапливается в крови до нужного уровня и помогает крепче удерживать в голове выученный материал. А селен с йодом в минтае снижают уровень кортизола — гормона стресса.

Врач считает, что такой подход позволяет за несколько недель не только лучше усвоить школьную программу для ЕГЭ, но и в целом укрепить организм.