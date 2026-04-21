Ветеринарный врач, эксперт производителя натуральных кормов SUPERPET (СУПЕРПЕТ) Елена Фроленко рассказала в беседе с «Газетой.ру», почему кошка топчет лапами хозяина.

Когда кошка мнет хозяина лапами — это проявление любви и доверия, способ снять стресс и подготовить место для сна на коленях. Такое поведение кошек называют «молочным шагом», потому что так ведут себя котята с матерью. Это делается, чтобы стимулировать выработку молока и укрепить связь. Инстинкт помогает котенку выжить и почувствовать себя в безопасности, тепле и сытости. Эти теплые ассоциации сохраняются на всю жизнь, и затем топтание продолжается с хозяином.

«Даже когда кошка давно выросла и питается самостоятельно, память о тех приятных мгновениях остаётся с ней навсегда. И когда питомец чувствует себя особенно хорошо, расслабленно и защищённо, он возвращается к этому успокаивающему ритуалу», — поделилась ветврач.

Кроме того, на подушечках лап пушистиков расположены специальные железы, которые оставляют метки на хозяине и говорят другим животным — «это моё». Так кошка показывает свою привязанность и причастность к человеку.

Однако ветеринар предупредила, что это движение может быть связано также со стрессом.

«Ритмичные движения способствуют выработке эндорфинов. Кошка может начать топтать хозяина в моменты тревоги, чтобы справиться со стрессом», — рассказала специалист. Можно понаблюдать, нет ли других признаков беспокойства: изменения аппетита, агрессии, чрезмерного вылизывания.