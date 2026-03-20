Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

Жителям Удмуртии рассказали, как разные продукты влияют на цвет и здоровье зубов

09:00, 20 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Минздрав Удмуртии\n#советы\n#мнение эксперта
Источник фото: ИИ
А также дали советы, как сохранить белоснежную улыбку.

Ижевск. Удмуртия. В Минздраве Удмуртии напомнили, что здоровье и цвет зубов зависит не только от регулярной чистки, но и от продуктов, которые ест человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Некоторые продукты разрушают эмаль.

— Сладости. Сахар перерабатывается в кислоту, которая буквально растворяет эмаль. В составе газировки содержатся кислоты, которые разрушают эмаль зуба.

— Продукты с высокой кислотностью. Кислота размягчает твердые ткани зуба. Цитрусовые в больших количествах — лимоны, грейпфруты и даже апельсиновый сок — при частом контакте с зубами делают эмаль пористой. Уксусные маринады, соленья и заправки для салатов также агрессивны для зубов.

— «Простые углеводы». Белый хлеб и чипсы при разжевывании превращаются в клейкую кашицу, которая застревает между зубами и быстро расщепляется до сахаров.

— Красящие напитки. Они не всегда разрушают структуру, но портят эстетику, проникая в микротрещины. Кофе и крепкий чай оставляют стойкий налет, а красное вино содержит танины, которые сушат рот и окрашивают эмаль.

Для сохранения «белоснежной» улыбки можно использовать трубочки для соков и газировок, чтобы уменьшить контакт жидкости с зубами. Также врачи рекомендуют прополоскать рот водой сразу после еды. При этом чистить зубы после кислой еды нельзя — в этот момент эмаль размягчена и её проще повредить. Также после приёма пищи можно пожевать жвачку без сахара, она будет стимулировать выработку слюны, которая является естественным защитником зубов.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

