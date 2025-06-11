Юкаменское. Удмуртия. В сквере села Юкаменского началось благоустройство мемориального комплекса с композицией «Дорога Мужества» и Вечным огнём. Об этом сообщил глава района Дамир Касимов.

Подрядчики уже подготовили территорию, и в ближайшее время приступят к укладке пешеходной дорожки.

Планируется также замена звезды на Вечном огне и установка новых мемориальных плит с именами участников Великой Отечественной войны.

Администрация выражает благодарность жителям домов №35 по ул. Вежеевской, а также домов №3 и №9 по ул. 50 лет ВЛКСМ за активное участие в инициативе по благоустройству памятного места.