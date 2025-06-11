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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Юкаменском началось благоустройство мемориального комплекса с Вечным огнём

16:03, 11 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Юкаменском началось благоустройство мемориального комплекса с Вечным огнём
16:03, 11 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
49
0
#Юкаменское\n#Удмуртия\n#благоустройство
Источник фото: Дамир Касимов
49
0

Работы идут в рамках программы самообложения.

Юкаменское. Удмуртия. В сквере села Юкаменского началось благоустройство мемориального комплекса с композицией «Дорога Мужества» и Вечным огнём. Об этом сообщил глава района Дамир Касимов.

Подрядчики уже подготовили территорию, и в ближайшее время приступят к укладке пешеходной дорожки.

Планируется также замена звезды на Вечном огне и установка новых мемориальных плит с именами участников Великой Отечественной войны.

Администрация выражает благодарность жителям домов №35 по ул. Вежеевской, а также домов №3 и №9 по ул. 50 лет ВЛКСМ за активное участие в инициативе по благоустройству памятного места.

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16:03, 11 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
49
0
#Юкаменское\n#Удмуртия\n#благоустройство