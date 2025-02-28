В интервью «Известиям» от 28 февраля невролог и эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала о факторах, которые могут привести к ранним нарушениям памяти. Среди основных причин она назвала стресс, заболевания щитовидной железы, инфекции, дефицит витаминов и хроническую усталость.

Специалист пояснила, что память человека состоит из двух типов: первичной и долговременной. Первичная память обрабатывает небольшой объем информации на короткий срок, тогда как долговременная сохраняет важные воспоминания, знания и навыки. Однако для переноса данных из первичной памяти в долговременную требуется активная работа мозга.

Одним из ключевых факторов, влияющих на память, Демьяновская назвала кортизол — гормон стресса, который негативно воздействует на гиппокамп, отвечающий за процессы запоминания и обучения. Кроме того, к ухудшению памяти могут привести такие заболевания, как артериальная гипертензия, атеросклероз, сахарный диабет I типа, а также почечная или печеночная недостаточность. Недостаток витаминов B1, B12 и фолиевой кислоты также играет значительную роль.

Отдельное внимание врач уделила феномену «цифровой деменции» — снижению способности запоминать информацию у молодых людей, активно пользующихся гаджетами. По словам Демьяновской, люди перестают тренировать память, так как вся необходимая информация хранится в электронных устройствах. Кроме того, постоянное потребление визуального и аудиоконтента приводит к атрофии других сенсорных центров, включая мышечную память и навыки координации.

Невролог подчеркнула, что если проблемы с памятью возникают в возрасте до 50–60 лет, они, как правило, обратимы. В таких случаях она рекомендует обратиться к специалисту, чтобы исключить влияние заболеваний, проверить уровень витаминов и гормональный фон.

Эта информация становится особенно важной в условиях современного ритма жизни, где стресс и цифровизация оказывают все большее влияние на здоровье человека.