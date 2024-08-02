«Не буди лихо»: «Совет отцов» Удмуртии возмутился концертом рэпера «Кишлак» в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. «Совет отцов» Удмуртии потребовал запретить концерт рэпера «Кишлак» в Ижевске (16+). К протесту присоединились ветераны СВО и члены «Русской общины». Выступление музыканта запланировано на 10 августа.

Активисты записали видеобращение к организаторам и арендаторам концертного зала, в котором «настоятельно рекомендовали» добровольно отменить концерт и впредь не устраивать подобных мероприятий. «Совет отцов» поставил ультиматум, что если это не будет сделано, то в адрес МВД, прокуратуры и центра противодействия экстремизму уйдут соответствующие заявления.

«Будут использованы все возможные ресурсы для того, чтобы данный концерт отменить! Не будите лихо, пока оно тихо! Мы не для того рисковали своими жизнями и здоровьем на передовой, чтобы здесь, в тылу, позволять врагу калечить наших детей», — сказал ветеран боевых действий Константин.