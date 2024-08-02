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«Не буди лихо»: «Совет отцов» Удмуртии возмутился концертом рэпера «Кишлак» в Ижевске

14:03, 02 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
«Не буди лихо»: «Совет отцов» Удмуртии возмутился концертом рэпера «Кишлак» в Ижевске
14:03, 02 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Совет отцов\n#культура
Фото: Скриншот из видео
461
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Активисты записали обращение с требованием отмены выступления. 

Ижевск. Удмуртия. «Совет отцов» Удмуртии потребовал запретить концерт рэпера «Кишлак» в Ижевске (16+). К протесту присоединились ветераны СВО и члены «Русской общины». Выступление музыканта запланировано на 10 августа. 

Активисты записали видеобращение к организаторам и арендаторам концертного зала, в котором «настоятельно рекомендовали» добровольно отменить концерт и впредь не устраивать подобных мероприятий. «Совет отцов» поставил ультиматум, что если это не будет сделано, то в адрес МВД, прокуратуры и центра противодействия экстремизму уйдут соответствующие заявления. 

«Будут использованы все возможные ресурсы для того, чтобы данный концерт отменить! Не будите лихо, пока оно тихо! Мы не для того рисковали своими жизнями и здоровьем на передовой, чтобы здесь, в тылу, позволять врагу калечить наших детей», — сказал ветеран боевых действий Константин.

14:03, 02 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
461
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Совет отцов\n#культура