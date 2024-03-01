В следственных изоляторах Удмуртии готовятся к проведению выборов президента России

Ижевск. Удмуртия. В учреждениях УФСИН Удмуртии проводится работа по подготовке и проведению избирательной кампании на выборах президента России 15-17 марта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, Конституция РФ 32-й статьёй определяет невозможность голосовать лишь тем, кто находится в местах лишения свободы по приговору суда. Но исполнить свой гражданский долг могут подозреваемые и обвиняемые, чья вина ещё не доказана, и эти граждане находятся под подпиской, домашним арестом, в СИЗО; а также осуждённые к принудительным работам.

Так, сотрудники УФСИН Удмуртии приняли участие в совместном совещании с представителями избирательной комиссии республики. Особое внимание было уделено организации голосования подозреваемых (обвиняемых), в отношении которых в качестве меры пресечения избран домашний арест, залог либо запрет определенных действий, имеющих ограничения и запреты, установленные судом, исключающие возможность посещения избирательного участка.

Также во время совещания были решены вопросы организации голосования осуждённых к принудительным работам, состоящих на учете в участках, функционирующих как исправительные центры, а также осуждённых и лиц, в отношении которых избраны наказания и меры пресечения без изоляции от общества, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции.

Начальниками УФИЦ проведены рабочие встречи с территориальными избирательными комиссиями, предоставлены списки осуждённых к принудительным работам, обсуждены организационные вопросы по включению осужденных в списки избирателей по месту нахождения и проведению голосования непосредственно на территории УФИЦ.

В настоящее время в учреждениях УФСИН сотрудниками проводится работа по формированию списков избирателей, а также организовано информирование лиц об их избирательных правах, порядке и процедуре проведения голосования.

Напомним, россиянам предстоит выбрать президента из четырёх кандидатов: Владислава Даванкова, Владимира Путина, Леонида Слуцкого и Николая Харитонова.