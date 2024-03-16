Явка второго дня голосования на выборах президента России в Удмуртии составила 48,01%

Ижевск. Удмуртия. На 20:00 субботы, 16 марта, явка на выборах президента России в Удмуртии составила 48,01%. Такие итоги второго дня голосования опубликовал республиканский Избирком.

Последний день голосования — воскресенье, 17 марта. Как и прежде, избирательные участки в республике будут работать с 08:00 до 20:00 по местному времени.

Напомним, 17 марта также отмечается окончание масленичной недели; православные называют этот день прощённым воскресеньем. С понедельника, 18 марта, у верующих начинается Великий пост.