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Явка второго дня голосования на выборах президента России в Удмуртии составила 48,01%

21:30, 16 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Явка второго дня голосования на выборах президента России в Удмуртии составила 48,01%
21:30, 16 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
295
0
#Удмуртия\n#выборы Президента РФ
Фото: Избирком УР
295
0

Такие данные опубликовал Избирком республики.

Ижевск. Удмуртия. На 20:00 субботы, 16 марта, явка на выборах президента России в Удмуртии составила 48,01%. Такие итоги второго дня голосования опубликовал республиканский Избирком.

Последний день голосования — воскресенье, 17 марта. Как и прежде, избирательные участки в республике будут работать с 08:00 до 20:00 по местному времени. 

Напомним, 17 марта также отмечается окончание масленичной недели; православные называют этот день прощённым воскресеньем. С понедельника, 18 марта, у верующих начинается Великий пост.

21:30, 16 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
295
0
#Удмуртия\n#выборы Президента РФ