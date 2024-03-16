Жители Удмуртии приходят на избирательные участки вместе со своими питомцами

Ижевск. Удмуртия. Наблюдатели поделились фотографиями избирателей Удмуртии, которые пришли на участки со своими питомцами. С собаками и кошками приходят проголосовать на выборах президента России жители городов и районов республики.

А на одном из участков в Ярском районе четвероногий напарник несёт службу. Пёс Тор следит за порядком вместе со своим человеком из правоохранительных органов.

Напомним, ранее наблюдатели поделились интересными случаями — кто и как приходит выбирать будущее страны.