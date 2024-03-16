Избирателя в Удмуртии не пустили на участок из-за рюкзака

Ижевск. Удмуртия. В Ситуационном центре корпуса общественных наблюдателей Удмуртии подвели итоги второго дня голосования на выборах президента России. На участках республики нарушений 16 марта не выявлено.

«Из сегодняшних интересных случаев — на горячую линию поступил звонок от гражданина с жалобой, что его не пустили на избирательный участок. Молодого человека попросили открыть рюкзак, но он отказался это сделать. Поэтому ему было отказано в прохождении на избирательный участок. Всё потому, что после вчерашнего инцидента, который произошёл в Ленинском районе Ижевска, усилена охрана и безопасность. Полиция проводит досмотр сумок граждан. После разъяснения гражданину на горячей линии о том, что это необходимо сделать в целях безопасности, он согласился, полиция досмотрела его, и он смог проголосовать», — рассказал руководитель Корпуса Степан Чирков.