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Избирателя в Удмуртии не пустили на участок из-за рюкзака

19:30, 16 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Избирателя в Удмуртии не пустили на участок из-за рюкзака
19:30, 16 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
439
0
#общественная безопасность\n#выборы Президента РФ
Фото: unsplash.com (bruce mars)
439
0

После звонка на горячую линию общественных наблюдателей всё разрешилось, и россиянин проголосовал.

Ижевск. Удмуртия. В Ситуационном центре корпуса общественных наблюдателей Удмуртии подвели итоги второго дня голосования на выборах президента России. На участках республики нарушений 16 марта не выявлено.

«Из сегодняшних интересных случаев — на горячую линию поступил звонок от гражданина с жалобой, что его не пустили на избирательный участок. Молодого человека попросили открыть рюкзак, но он отказался это сделать. Поэтому ему было отказано в прохождении на избирательный участок. Всё потому, что после вчерашнего инцидента, который произошёл в Ленинском районе Ижевска, усилена охрана и безопасность. Полиция проводит досмотр сумок граждан. После разъяснения гражданину на горячей линии о том, что это необходимо сделать в целях безопасности, он согласился, полиция досмотрела его, и он смог проголосовать», — рассказал руководитель Корпуса Степан Чирков.

19:30, 16 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
439
0
#общественная безопасность\n#выборы Президента РФ